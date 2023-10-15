Nevşehir Belediyesi'nden yeni park atağı

Nevşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle Nevşehir’deki 14 park içerisine 9 futbol, 9 basketbol ve 2 tenis semt sahası daha yapıldı. Son yapılan semt sahaları ile birlikte Nevşehir Belediyesi tarafından son 2,5 yılda yapılan semt sahalarının sayısı 33’e ulaştı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın ‘Genç Dostu Belediye’ sloganıyla gençlerin; enerjisini ve potansiyelini doğru değerlendirebilmeyi, Nevşehir’i bir spor kenti haline getirmeyi amaçlayan Nevşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ücretsiz eğitim kurslarından Güzel Sanatlar Merkezine, içerisinde binlerce kitabı barındıran kütüphanesinden ücretsiz internet hizmetlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlerden kariyer buluşmalarına kadar gençlere yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiren Nevşehir Belediyesi, gençlerin bulundukları semtte rahatlıkla spor yapabilmeleri amacıyla mahallelere yeni semt sahaları kazandırıyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın göreve gelmesi ile birlikte bu alanda adeta bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde yapımına başlanılan semt sahalarını tamamladı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi’nde