Nevşehir Belediyesi'nden yeni Anadolu Lisesi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Anadolu Vakfı tarafından Nevşehir’de yaptırılan Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Anadolu Vakfı’nın eğitime sürdürülebilir katkı hedefi ile inşa ettirdiği en yeni eser olan Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamilhan Süleyman Yazıcı, Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Anadolu Grubu Üst Yönetimi, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan “Yatırımların en güzeli şüphesiz ki insana yapılan yatırımdır, eğitime yapılan yatırımdır; umudumuz, yarınımız olan gençlerimize ve çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Ülkemizde eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısı dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan daha yüksektir. Bu genç ve dinamik nüfus yapısı ülkemizin en büyük gücü ve zenginliğidir. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi, çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde hazırlamak, eğitimde kaliteyi yükseltmek, çağın gerektirdiği nitelikli ve donanımlı insan gücüne sahip olabilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, Nevşehir’in büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu vurgulayarak, “Biz bu büyümeyi, gelişmeyi sağlıklı ve planlı yapmak için çalışıyoruz. Ve en büyük desteğimiz de sizler gibi hayırseverlerimiz, iş adamlarımız, iş insanlarımız. Desteğinizi şehrimizden eksik etmeyin. Bu okul ilk olsun, ama son olmasın. Sadece okullara değil başka yatırımlarla da şehrimize bekliyoruz.” dedi.

Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan törende yaptığı konuşmada bugünün dünyasında toplumları iyileştiren, sorumluluk sahibi yatırımların her zamankinden daha çok değer taşıdığını vurguladı. Özilhan sözlerine şöyle devam etti: “Hepimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık ve gönüllülük anlamındaki görevlerimizin bilincinde olmalıyız. Bu farkındalıkla Anadolu Grubu olarak, ‘Anadolu’dan Yarınlara’ sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında ‘Yarın için Güçlü Toplum’ prensibiyle yıllardır farklı paydaş gruplarına yönelik geniş etkiye sahip toplumsal projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim alanında yapılan yatırımların ve gençlere verilen desteklerin yarınlarımız için atılan en değerli adımlar olduğuna yürekten inanıyorum.” diyen Özilhan, geleceğin iş insanları, yöneticileri, çalışanları, tüketicileri ve her alanda paydaşları olan gençlere yapılacak maddi manevi her türlü yatırımın önemini vurguladı.

Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı da törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Toplumumuza, insanımıza yatırım yapmak bizlere kurucularımızdan gelen bir misyon. Yeni nesillerimizi hem geleceğin dünyasına yönelik her türlü yetkinliğe sahip olacak hem de kendi kültür ve değerlerini yaşatacak şekilde yetiştirmeliyiz. Bunun için onlara en iyi eğitim imkânlarını sunmak, bugün bizlerin en önemli sorumluluğu olarak öne çıkıyor. Bu okulun geçmişten geleceğe bir köprü olmasını ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında memleketimiz ve dünyamız için hayırlı olacak nice evlatlar yetiştirmesini temenni ediyoruz.”