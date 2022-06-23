Nevşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine ikram

Nevşehir Belediyesi, zorlu final haftasında üniversite öğrencilerine destek için ikramlarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bahar dönemi yarıyıl final sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi girişinde kurulan stantta belediye görevlilerince her akşam öğrencilere kuru yemiş, meyve, gofret, börek, gazoz, dondurma, kahve ve çay ikram ediliyor.

Dileyen her öğrencinin ücretsiz olarak aldıkları ikramlar her gün akşam saat 19.00-21.00 arasında belediye görevlilerince yapılıyor.

Zorlu sınav haftasında öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak için yapılan ikramlardan öğrenciler de son derece mutlu.

Son olarak gerçekleştirilen dondurma ikramında belediye standında öğrencilerle buluşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

Öğrenciler de kendilerine yaptığı jestten dolayı Belediye Başkanı t Savran’a teşekkür etti.