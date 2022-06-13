Nevşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek

Bahar dönemi final sınavları dolayısıyla sınavlara hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerince çeşitli ikramlarda bulunuluyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi içerisinde kurulan stantta her akşam öğrencilere kuru yemiş, meyve, gofret, börek, gazoz, kuru meyve, meyve suyu, kahve ve çay ikram ediliyor.

Dileyen her öğrencinin ücretsiz olarak aldıkları ikramlar her gün akşam saat 20.00-21.00 arasında belediye görevlilerince yapılıyor.

Zorlu sınav haftasında öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak için yapılan ikramlardan öğrenciler de son derece mutlu.

Öğrenciler kendilerine yaptığı jestten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür ederken Başkan Savran ise öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.