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Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz POMEM kursu

GÜNDEM 15.10.2022, 13:00
Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz POMEM kursu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz hazırlık kursu düzenleyecek. Sınırlı kontenjanla açılacak kurs için kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Ana sınıfından üniversiteye kadar çocuk ve gençlerin eğitim alanında her zaman yanlarında olan Nevşehir Belediyesi, bu kez POMEM sınavlarına katılacak olan gençler için Nevşehir’de ilk kez ücretsiz fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kursu açılacak.

Ücretli olarak düzenlenen kurslara katılamayan gençler için sınırlı kontenjanla açılacak olan kurslar hafta içi gerçekleştirilecek.

Alanında uzman antrenörler nezaretinde Parça Çalışma, Teknik ve Taktik, Kuvvet ve Dayanıklılık, Parkur ve Fotoselli antrenmanlarının yapılacağı kurslar metre ile ölçülmüş parkurlarda yapılacak.

Kursa katılmak isteyen adaylar, 20 Ekim 2022 tarihine kadar ‘www.nevsehir.bel.tr’  adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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