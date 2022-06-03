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Nevşehir Belediyesi'nden toz temizliği
GÜNDEM 03.06.2022, 16:54
Nevşehir Belediyesi ekipleri, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle tozla kaplanan cadde ve kaldırımları yıkadı.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi dün gece rüzgarla birlikte etkili olmaya başlayan toz taşınımı Nevşehir kent yaşamını olumsuz etkiledi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ana caddeler ile kaldırımları tazyikli su ve fırçayla yıkayarak, iş yerlerinin önlerini temizledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan'ın nezaretindeki çalışmada, Atatürk, Milli İrade, Lale ve Belediye caddesi yıkandı.
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