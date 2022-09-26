Nevşehir Belediyesi'nden Sümer Mahallesi'ne yatırım

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde zaman zaman eski içme suyu borularından kaynaklı su kesintilerinin yaşandığı Eyüp Sokak ve Seyit Taşçı Sokak’ta altyapı yenileniyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Sümer Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sokak ve Seyit Taşçı Sokak’ta altyapı yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar çerçevesinde bu bölgede bulunan ve sık sık meydana gelen arızalardan dolayı su kesintilerine neden olan eski içme suyu hattı değiştiriliyor. Eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen borularla içme suyu altyapısını kuvvetlendirecek olan belediye ekipleri ayrıca bu bölgedeki ana isale hatlarını da yenileyecek.

İçme suyu altyapısı ile birlikte mahallede ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturacak olan belediye ekipleri böylelikle Sümer Mahallesi’ni sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturacak.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından Sümer Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi yapılacak.