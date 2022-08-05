Nevşehir Belediyesi'nden Sümer'de üstyapı çalışması

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapısı yenilenerek yağmur suyu hatları döşenen Sümer Mahallesi’ndeki Ali Efe Yolu Sokak’ta üstyapı çalışmaları başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'de Karabacak Çeşmesi karşısından 100. Yıl İlkokulu’nu takip ederek çevre yoluna uzanan Sümer Mahallesi’ndeki Ali Efe Yol Sokak’ta Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 1 km uzunluğundaki sokağın içme suyu altyapısını tamamen yenileyen belediye ekipleri içme suyu hattındaki asbestli boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirdi.

Bu sayede mahallede eski borulardan kaynaklı su arızalarını önlemeyi hedefleyen belediye ekipleri ayrıca yol boyunca ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturdu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ali Efe Yolu Sokak’ta üstyapı için çalışmalara başladı.

Daha önce parke taşla kaplı yolu sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan belediye ekipleri PMT serimi gerçekleştiriyor.