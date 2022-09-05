Nevşehir Belediyesi'nden sıcak asfalt mesaisi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 557. Sokak, Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından hafta sonu sıcak asfalt serimi yapılarak yeniden trafiğe açıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

2021 yılında 154 bin metrekare, yaklaşık 14 km sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, 2022 yılı yatırım programında yer alan mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

2022 yılı içerisinde kentin farklı mahallelerinde 160 bin metrekare üzerinde sıcak asfalt uygulaması yapmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan ve sanayi çevre yolundaki OPET petrol istasyonundan İstiklal Ortaokulu’nu takip ederek TOKİ konutlarına bağlanan 557. Sokakta da çalışmalarını tamamladı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince alt yapısı yenilenerek yağmur suyu drenaj hatları oluşturulan sokakta hafta sonu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince PMT serimi ve sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Daha önce parke taşla kaplı yolu sıcak asfalt konforu ile buluşturan belediye ekipleri yaya kaldırımlarını da yeniledi.