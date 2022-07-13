Nevşehir Belediyesi'nden sıcak asfalt mesaisi

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek olan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde çalışmalar başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından Alacaşar Yolu olarak bilinen ve Borsa Kavşağı’ndan başlayarak Kapalı Pazar Yeri arkasını takip edip Hayvan Pazarı’na kadar uzanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Mahalle sakinlerinin ve araç sürücülerinin mağduriyetlerini en aza indirmek için etap etap çalışma yapılacak olan cadde de ilk etap çalışması Kapalı Pazar Yeri arkasından başlayarak Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ne kadar olan bölümde gerçekleştirilecek.

Sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılan caddenin bu bölümünde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol söküm çalışmalarına başlandı.

Yol söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenecek ve bölgede ilk kez yağmur suyu hatları döşenecek.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından ise daha önce parke kaplı olan cadde de sıcak asfalt serimi yapılacak.