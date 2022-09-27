Nevşehir Belediyesi'nden 'ortak akıl'lı hizmet

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Savran, “Ortak akıl ve istişare ile hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunabilmek için çalışıyoruz.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bir yandan belediye birimlerinin çalışma alanlarında incelemelerini sürdürürken bir yandan da mahallelerde vatandaşlarla buluşuyor. Gittiği mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Savran, mahalle sakinleri ile belediye hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulunup görüşlerini alıyor.

Savran son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Savran, “Sene başında oluşturduğumuz çalışma takvimine uygun olarak belediye birimlerimiz tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bir yandan altyapı yenileme çalışmaları yaparken bir yandan da üstyapı çalışmalarını hızla üretiyor. Bunların yanında eğitim, gençlik, kadın, çevre gibi alanlarda da projelerimizle bu şehir için çalışmayı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almaya, eleştirilerini dinlemeye özen gösteriyoruz.” dedi.