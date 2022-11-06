Nevşehir Belediyesi'nden 'Millet Bahçesi' müjdesi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Göre yolu üzerindeki 134 bin metre kare büyüklüğündeki alana Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. Söz konusu proje için TOKİ tarafından ihalenin gerçekleştirildiğini belirten Savran, yapım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını müjdeledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaptığı açıklamada geçtiğimiz aylarda proje çalışmaları tamamlanan Nevşehir Millet Bahçesi için, TOKİ tarafından ihalenin gerçekleştirildiğini söyledi. Millet Bahçesi’nin Göre yolu üzerindeki Mostar Köprüsü devamında yer alan 134 bin metre kare büyüklüğündeki alanda yapılacağını açıklayan Savran, “Nevşehir’e yakışır bir Millet Bahçesi yapılacak. Burası Türkiye’nin en güzel Millet Bahçelerinden birisi olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

İhalenin yapılması ile birlikte yapım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını kaydeden Savran, “Göre yolu üzerindeki Mostar Köprüsü devamındaki alan Millet Bahçesi olarak planlandı. TOKİ tarafından ihalesi yapıldı ve yakın zamanda yapımına başlanacak. 134 bin metre kare büyüklüğündeki bir alan. Gerçekten çok büyük bir Millet Bahçesi olacak. İçerisinde sosyal aktivite alanları, piknik alanları, spor tesisleri, yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca bu alana çeşitli tür ve cinste binlerce yeni ağaç dikilecek. Buranın şehrimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Projenin başlangıcından sonuna kadar yanımızda olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımızın şahsında tüm TOKİ personeline, Sayın Valimiz İnci Sezer Becel’e, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz ve Sayın Yücel Menekşe’ye, İl Başkanımız Sayın Ali Kemikkıran’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Daha yeşil bir Nevşehir için Nevşehir Belediyesi olarak son iki yılda ciddi bir çalışma yürüttüklerini ve Millet Bahçesi’nin de buna ciddi bir katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Savran, yürüttükleri ağaçlandırma çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Başkan Savran sözlerini şöyle sürdürdü;

“Millet Bahçesi yapımı sırasında bu bölgede zarar görebilecek ağaçları da saksıya alıp başka alanlarda kullanacağız. Böylelikle mevcutta bulunan hiçbir ağaca zarar vermeyeceğiz. Son iki yıldır şehrimizde çok ciddi bir ağaçlandırma kampanyası yürütüyoruz. Daha önce Nevşehir’de 3-5 bin civarında olan ortalama ağaç dikim sayısını 22 bin civarına taşıdık. Bu iki yılda yaklaşık 45 bin ağacı toprakla buluşturduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz başka bir çalışmada da 100 bin ağacı daha şehrimize kazandıracağız. Bakanlığımızın il genelinde de 1 milyon ağaç hedefi var. Yüz ölçüme göre hesaplandığında şu anda şehrimizin orman varlığı yüzde 3 maalesef. Bunu ilk etapta yüzde 6’ya daha sonrasında ise daha yüksek oranlara çıkartmayı hedefliyoruz. İklim değişikliği ve kuraklık konusunda ağaç varlığının korunması ve arttırılması çok önemli. Nevşehir’in geleceğine, çevresine, doğasına, havasına, suyuna yatırım yapıyoruz. Çünkü; bu şehirde yaşayan insanlar bizler için çok değerli. Çocuklarımızın daha güzel bir şehirde yaşaması için, kuraklıkla karşılaşmaması veya daha az karşılaşması için çabalarımız devam ediyor. Aynı zamanda da estetik açısından da çok güzel bir görünüm elde edeceğiz. Kayaşehir’in hemen yanındaki Kahveci Dağı eteklerinde de teraslamayı hazırladık ve ciddi bir ağaçlandırma çalışması yapacağız. Her şey Nevşehir için. Biz Nevşehir’i, Nevşehir’de yaşayan insanları çok seviyoruz. Nevşehir’in dününü, bugününü ve geleceğini çok seviyoruz. Her şey Nevşehir için. “