Nevşehir Belediyesi'nden mezarlık mesaisi

Nevşehir Belediyesi tarafından Kaldırım Mezarlığı’ndaki iki ayrı noktada başlatılan istinat duvarı yapım çalışması sürüyor. Bekdik Mahallesi yol kenarındaki 240 metre uzunluğundaki duvar imalatını tamamlayan belediye ekipleri, mezarlık alanı içerisinde devam eden çalışmalarıyla da mezarlığa 8 bin metre kare büyüklüğünde yeni bir alan kazandırdı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde bulunan Kaldırım Mezarlığı’nın TOKİ 4. Etap kısmına bakan yolda ve mezarlık alanı içerisinde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istinat duvarı yapımını yerinde inceledi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Savran, Kaldırım Mezarlığı’nın TOKİ 4. Etap kısmına bakan yolda, 240 metre uzunluğundaki istinat duvarının yapımının tamamlandığını kaydetti. Yapılan duvar sayesinde yola ve kaldırıma çökmelerin önüne geçileceğini ve mahallenin önemli bir problemini daha çözüme kavuşturduklarını ifade eden Savran, “Mahalle sakinlerimiz bu bölgede istinat duvarı olmadığı için sürekli olarak toprak kaymalarından şikâyetçiydi. Bu durumun yaya kaldırımında yürüyen vatandaşlarımız ve yoldan geçen araçlar için de büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ekiplerimiz kısa sürede bu davrın yapımını tamamladı.” dedi.

Aynı imalatı mezarlığın iç bölümünde de gerçekleştirdiklerini ve bu durumun mezarlık alanı içerisinde bir kapasite artırımına olanak sağlayacağını söyleyen Savran, buradaki çalışmaların da tamamlanması ile birlikte 8 bin metre kare büyüklüğünde bir alana sahip olacaklarını açıkladı.

Savran şöyle konuştu;

“Bu sayede 8 bin metre kare büyüklüğünde bir yer kazandırıyoruz ve kapasiteyi arttıracağız. İlerde biraz daha arttırma imkânımız var. Daha ilerisi için ise 3. bir mezarlık alanı projemiz var. Şehrimizin her yerinde, her konuyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz tüm sözleri bir bir tutuyoruz. Daha önce bahsi geçen ama bir türlü ilerlenemeyen konularla da ilgileniyor ve onları da ilerletiyoruz. Bir konuyu daha önce konuşmuş olmak, onun yapılma aşamasında emeğin yoksa, bitirme aşamasında emeğin yoksa, söylemiş olmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Biz bu şehir için her şartta, her durumda çalışmaya devam ediyoruz.”