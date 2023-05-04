Nevşehir Belediyesi'nden meclis toplantısı

Nevşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığındaki toplantıya, AK Parti, MHP’li ve bağımsız meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi ile başlayan toplantıda, İmar Plan Değişiklikleri görüşülerek oylandı.

Toplantı; 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ile son buldu.