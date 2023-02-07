Nevşehir Belediyesi'nden karla mücadele

Nevşehir’de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte, Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de, kış şartları ile mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alarak araç filosunu güçlendiren Nevşehir Belediyesi, gece saatlerinden itibaren mahallelerdeki başta ana yollar olmak üzere ara sokaklarda ve caddelerde kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kar yağışı ile birlikte sahada ekiplerin çalışmasını beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte koordine eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için tüm mahallelerde temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Savran, kış şartları ile mücadele kapsamında,5 Tuzlama ve Kürüme Kamyonu, 2 Greyder, 15 Kazıcı-Yükleyici, 3 Lastikli Loder Kepçe, 15 Transit Tuzlama-Küreme, 2 Solüsyon Serici Arazöz, 4 Kaldırım Küreme Motoru ve 11 Pick-Up olmak üzere muhtelif cins ve sayıda toplam 57 iş makinesi ve 400 kişilik personelle sahada olduklarını kaydetti.