Nevşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibine kurban eti

Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri bu bayramda da unutmadı. Kurban Bayramı dolayısıyla hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban hisselerinden bin 200 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Yıl içerisinde periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi yardımında bulunan Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Bayram dolayısıyla hayırsever vatandaşların desteği ile oluşturulan kurban hisselerinden hazırlanan bin 200 et paketi belediye Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailenin evlerine tek tek ulaştırıldı.

Kurban eti dağıtımı için destek veren hayırsever Nevşehirli vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bizi birbirimize bağlayan bayram günleri, aslında bizi biz yapan en önemli manevi değerlerimizdir.” dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerinin bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Savran, tüm Nevşehirlilerin bayramını tebrik etti.

Savran, “Bayramlar bir arada olmanın, dargınlıkları bitirmenin ve kimsesizleri düşünerek onların yanında olmanın; sevinci, bereketi ve güzellikleri paylaşmanın günleridir. Bu bayramın da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, aramızda sevgi ve saygının yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum. En büyük gücümüz olan birlik ve beraberlik ruhumuzu en üst seviyede yaşatarak her günümüzün bayram tadında geçirmeyi yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle tüm Nevşehirli hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, huzurlu ve mutlu bir şekilde bayram geçirilmesini temenni ediyorum” dedi.