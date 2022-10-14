Nevşehir Belediyesi'nden iç ısıtan kampanya

Nevşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin 6-14 yaş grubundaki çocukları için kışlık mont ve bot kampanyası başlatıldı. Yüzlerce çocuğun faydalanacağı kampanya için aileler başvurularını 21 Ekim Cuma gününe kadar www.nevsehir.bel.tr adresinden yapabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Eğitime destek projelerinin yanında ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı kampanyalar ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Nevşehir Belediyesi, ‘Kış Üşütür İyilik Isıtır’ kampanyasını kamuoyu ile paylaştı.

Kampanya çerçevesinde; ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin 6-14 yaş grubundaki çocuklarının kışlık mont ve bot ihtiyaçları hayırseverlerin de desteği ile Nevşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kampanyaya başvurular 21 Ekim 2022 Cuma günü akşam saat 17.00’a kadar Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden alınacak.

Kampanyadan faydalanacakların listesi başvuruların tamamlanmasının ardından ailelerin gelir tespit incelemesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Gelir tespitleri tamamlanarak kampanyadan faydalanmaya hak kazanan ailelere SMS ile bilgilendirme yapıldıktan sonra bot ve mont dağıtımına başlanacak.