Nevşehir Belediyesi'nden hasar tespit çalışmalarına destek

Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 5 teknik personel gönderdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen şehirlerde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi de, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden Mimar, İnşaat Mühendisi ve İnşaat Teknikerlerinden oluşan 5 kişilik ekibi, hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Nevşehir Belediyesi teknik personelleri, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki hasar tespit çalışmalarında görev yapıyor.