Nevşehir Belediyesi'nden

Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesinden şehre gelen vatandaşlar ve çocukları için ücretsiz psikolojik destek veriyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Nevşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’yi derinden sarsan tarihi afetin yaralarını bir an önce sarmak için deprem bölgesine çok sayıda iş makinesi, araç ve personeli ile birlikte yardım tırı gönderen Nevşehir Belediyesi, depremin ardından çeşitli illerden Nevşehir’e gelen depremzedeler için de ücretsiz psikolojik destek sağlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Aile Danışma Merkezi’nde görevli psikolog; deprem bölgesinden gelen başta çocuklar olmak üzere tüm depremzedeler ve yakınlarına yönelik psikolojik destek verecek. Psikolojik destek çalışmasından yararlanmak isteyen afetzede vatandaşlar ve yakınları 0384 2124025 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilecek. Söz konusu hizmet hafta içi her gün saat: 08.00-17.00 saatleri arasında verilecek.