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Nevşehir Belediyesi'nden Esentepe'ye asfalt atağı

GÜNDEM 18.10.2022, 09:00
Nevşehir Belediyesi'nden Esentepe'ye asfalt atağı

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Esentepe Mahallesi’nde bulunan üç ayrı sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Şehir içi özel halk otobüsü güzergâhlarının tamamını sıcak asfalt ile buluşturmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, bir yandan mahalleleri sağlam ve modern bir altyapıya kavuştururken bir yandan da ulaşım konforunu artırıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Esentepe Mahallesi’ndeki Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta üstyapı için yoğun bir mesai harcıyor.

Bu sokaklarda etap etap sıcak asfalt serimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler haftanın ilk günü Oğuzhan Sokak’ta asfalt serimine başladı.

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