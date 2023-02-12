Nevşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine tam destek

Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Depremin meydana gelmesinin ardından hızla organize olan ve deprem bölgesine yola çıkan belediye ekiplerine ek takviyeler yapıldı.

6 Şubat Pazartesi sabaha karşı gelen haberle beraber tüm Türkiye yasa boğuldu. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem haberinin alınmasıyla berabere teyakkuza geçen Nevşehir Belediyesi, günün ilk ışıklarıyla beraber ekiplerini bölgeye sevk etmeye başladı.

İlk olarak Kahramanmaraş’a 1 ilk müdahale aracı, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 9 itfaiye personelini gönderen Nevşehir Belediyesi, ardından Hatay ve Kahramanmaraş’a 1 Ekskavatör, 2 Kepçe, 1 Pikap, 1 Kamyon, 1 Jeneratör ile birlikte 34 destek personeli gönderdi.

Gece gündüz demeden deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi ekiplerine bu sabah yeni takviyeler yapıldı. 1 pikap, 1 otobüs ve 18 personelini daha Hatay’a uğurlayan Nevşehir Belediyesi, ayrıca deprem bölgesi için birde seyyar tuvalet gönderdi.

Deprem haberinin alındığı ilk andan itibaren Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, depremin olduğu gün Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini, bunun ardından ise ihtiyaca göre iş makinesi ve diğer gerekli araç, ekipman ve personeli de deprem bölgesine gönderdiklerini anlattı. Savran, “Nevşehir Belediyesi ekiplerimiz ilk andan itibaren canhıraş bir şekilde bölgede mücadele veriyor. Ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı kardeşlerimizin zaman zaman sevindirici haberlerini de alıyoruz. Bir insanımıza bile dokunabilirsek ne mutlu bize. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Allah’ım güç kuvvet versin. Gönüllü bir şekilde bölgeye akın eden tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. ‘’Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde Herkes özveriyle çalışıyor. Bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız” dedi.