Nevşehir Belediyesi'nden can dostlara yakın ilgi

Nevşehir Belediyesi ekipleri kentin belli noktalarına, sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama ve yem bırakıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kış aylarında daha geniş bir alanda sürdürüyor.

Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekler için kentin çeşitli noktalarında bulunan besleme odaklarına mama bırakan ekipler soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar içinde parklardaki çeşitli noktalara buğday bırakıyor.

Mobil ekiplerle haftanın 7 günü sürdürülen çalışmalar sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getirilen hayvanlarda; Hayvan Kasabası’na götürülerek tedavi altına alınıyor.