Nevşehir Belediyesi'nden büyük park projesi

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ne şehrin en büyük parklarından bir tanesi yapılıyor. İçerisinde Basketbol sahası ve tenis kortunun da bulunacağı park kısa süre içerisinde hizmete açılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Cevher Dudayev Mahallesi’nde yaz aylarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı yatırımları ile mahalleyi sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturan ve sıcak asfalt serimi ile de ulaşım konforunu artıran Nevşehir Belediyesi şimdide mahalleye yeni bir park kazandırıyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı altındaki 5 bin 836 metrekarelik alanda yapılacak olan park için çalışmalar başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile birlikte park alanı içerisinde basketbol sahası ve tenis kortu da yapılacak.

Çocuklar için 11 kuleli çocuk oyun grubun yerleştirileceği parkta çocuk oyun alanlarının zemini kauçuk ile kaplanacak.

Mahalle sakinleri için kent mobilyalarının da yerleştirileceği parkta ayrıca yürüyüş yolları ve spor kondisyon aletleri olacak.

Parkın Eylül ayı içerisinde yapımının tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.