Nevşehir Belediyesi'nden bayram nöbeti

Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipleriyle görev başında olacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehirlilerin güvenli, rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Nevşehir Belediyesi, 9 günlük tatil boyunca ilgili tüm birimleriyle nöbette olacak. Bu çerçevede İtfaiye, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü nöbetçi ekipleri 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak.

Vatandaşlar Kurban Bayramı süresince hizmet verecek olan Nevşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerden hizmet almak için 153’ü, İtfaiye ve acil durumlar için ise 112’yi arayabilecek