Nevşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

Nevşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Esentepe ve 15 Temmuz Mahallelerinde parklarda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımı 12 Ağustos Cuma akşamına kadar her gün farklı mahallelerde devam edecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle her yıl düzenlediği aşure hayrı geleneğini bu yıl da sürdürdü. Esentepe Mahallesi’ndeki Gençlik Parkı ve 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Seyit Mehmet Akbay Parkı’nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ve parti yöneticileri katıldı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, binlerce Nevşehirli aileleri ile birlikte parklarda aşure hayrında buluştu.

Muharrem ayında yapılan aşurenin birlik, kardeşlik ve sevgiyi temsil ettiğini belirten Belediye Başkanı Savran, tüm İslam aleminin, ülkemizin ve şehrimizin Muharrem ayını tebrik etti.

Savran, aşure dağıtımının ardından Milletvekili Açıkgöz ve İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte parklarda aileleri ile birlikte vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti.