Nevşehir Belediyesi'nden asfalt mesaisi

Belediye ekiplerinin çalışma alanlarını gezen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2021 yılında 39 bin 895 metre altyapı yenileme çalışması yaptıklarını ve bu yılki hedeflerinin 55 bin 540 metre olduğunu belirterek bu ayrıca şehir içerisinde 17 km’lik sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceklerini açıkladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2000 Evler Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Sümer Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi ve Kıratlıoğlu Mahallesi’ndeki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Savran, belediye ekiplerinin altyapı yenileme, sıcak asfalt serimi, park yenileme, park yapım ile yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Ersin Erol’dan bilgiler aldı.

Gittiği mahallelerde vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Savran, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

2021 yılında 39 bin 895 metre altyapı yenileme çalışması gerçekleştirerek birçok mahallede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini ve yağmur suyu hatlarını oluşturduklarını belirten Savran, 2022 yılında da şehrin farklı mahallelerinde 55 bin 540 metre altyapı yenileme çalışması yapacaklarını söyledi.

Altyapısı yenilenen cadde ve sokakların adeta çehresini değiştirdiklerini ve ciddi bir üstyapı yatırımı da yaptıklarını kaydeden Savran, 2021 yılında 14,5 km sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi’nin 2022 yılı hedefinin ise 17 km olduğunu vurguladı.

Mahallelerde özel halk otobüsü güzergahlarının tamamının sıcak asfalt konforu ile buluşacağını vurgulayan Savran, şu ana kadar 9,6 km sıcak asfalt serimi yaptıklarını belirtti.