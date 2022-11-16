Nevşehir Belediyesi'nden asfalt mesaisi

Nevşehir Belediyesi tarafından, TOKİ 5. Etap 1410 Konutların bulunduğu alan ile Terminal Kavşağı arasındaki yol sıcak asfalt yapılıyor. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki yol kısa süre içerisinde hizmete açılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Bekdik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan TOKİ 1410 Konut bölgesi ile Terminal Kavşağı arasında yapımına başlanılan yolda çalışmalar sürüyor. Gerek şehir merkezinden buraya gidecek gerekse de buradan şehir merkezine gidecek olan araç sürücülerinin Aksaray Yolu trafiğine girmeden kolayca ulaşımlarını sağlayabilmesi için yapılan yol 10 metre genişliğinde ve 2 km uzunluğunda olacak.

Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan yol için sıcak asfalt serimini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri burada yaklaşık 7 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirecek. Yaklaşık 5,5 Milyon TL yatırım bedeli olan yolda sürdürülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “4. Etap TOKİ Konutları ile Terminal arasında yaklaşık 2 km uzunluğunda bir yolumuz vardı. Bu yol stabilize ve dar haldeydi. 1410 Konutun teslim tarihi belli olduktan sonra planlamalarımızı yaptık ve çalışmalara başladık. İnşaallah 10 gün içerisinde 10 metre genişliğinde ve 2 km uzunluğundaki yolumuzu trafiğe açacacağız. Bu yol sayesinde bu bölgeye gelecek olan vatandaşlarımız Aksaray yolunu kullanmadan Terminal Kavşağı’ndan buraya gelecekler. İleride toplu taşıma araçları da bu yolu kullanacaklar.” dedi.