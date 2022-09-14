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Nevşehir Belediyesi'nden asfalt çalışması
GÜNDEM 14.09.2022, 07:15
Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cevdet Bey Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapılıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Cevher Dudayev Mahallesi ile Kıratlıoğlu Mahallesi’nde bulunan Cevdet Bey Sokak’ta bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Altyapısı yenilenen sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimine başlandı.
Sabah erken saatlerde başlayan sıcak asfalt seriminin ardından bir süredir trafiğe kapalı olan sokak yeniden trafiğe açılacak.
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