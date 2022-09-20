Nevşehir Belediyesi'nden altyapı çalışması

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Eyüp Sokak ve Seyit Taşçı Sokak araç trafiğine kapatılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sümer Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sokak ve Seyit Taşçı Sokak’ta gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve üstyapı çalışmaları 20 Eylül 2022 Salı günü başlayacak. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilecek olan çalışmalar dolayısıyla trafiğe kapatılacak olan bu sokaklarda iş yeri ve konut sahiplerinin araç park etmemeleri istendi.

Çalışmalar çerçevesinde bu sokakların içme suyu altyapıları yenilenerek yağmur suyu hattı oluşturulacak. Altyapı çalışmalarının ardından ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.