Nevşehir Belediyesi'nden altyapı çalışması

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu hattı yenilenen Esentepe Mahallesi’ne ilk kez yağmur suyu hatları döşeniyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde bulunan Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta altyapı yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar çerçevesinde, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan bu bölgelerdeki eski içme suyu borularını değiştirirken bir yandan da mahallede ilk kez yağmur suyu hatlarını oluşturuyor.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalle sakinleri hem altyapıdan kaynaklı su kesintilerini hem de özellikle sağanak yağışlarda yollardaki su birikintisi ve sel baskın riskini yaşamayacak.

Esentepe Mahallesi’ni kısa sürede modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturacak olan belediye ekipleri ardından sıcak asfalt çalışmasına başlayacak.