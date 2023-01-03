Nevşehir Belediyesi'nden alternatif yol çalışması

Nevşehir Belediyesi tarafından, Ürgüp istikametinden 2000 Evler Mahallesi ve 80. Yıl Bulvarı’na devam edecek sürücüler için alternatif yol yapılıyorMehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde şehir içi trafikte yaşanan yoğunluğu azaltabilmek için alternatif yol çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Ürgüp istikametinden gelerek 2000 Evler Mahallesi ve 80. Yıl Bulvarı’na gidecek araçlar için yeni bir alternatif yol oluşturmak amacıyla Ürgüp Caddesi üzerindeki eski Dedeman Otel karşısında çalışmalarına başladı.

Yılbaşı gecesi belediye ekiplerinin burada gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışmaların tamamlanması ile birlikte özel okullardan ve Ürgüp istikametinden gelerek 2000 Evler ve Güzelyurt Mahallelerine gitmek isteyen öğrenci servisleri ve özel araç sürücülerinin trafik ışıklarında beklemeden eski Dedeman Otel karşısından 80. Yıl Bulvarı’na geçebileceklerini söyledi.

Bu sayede Ürgüp Caddesi’nde özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik ışıklarında oluşan uzun kuyrukların sona ereceğini kaydeden Savran, yol çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Savran, kentin diğer bölgelerinde de yeni alternatif yollar oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydederek bunla ilgili olarak 2023 yılı içerisinde yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını vurguladı.