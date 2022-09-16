Nevşehir Belediyesi'nden Ahilik mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ahilik Haftası dolayısıyla esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, “Tüm gücümüzle şehrimiz için yeni projeler üreterek, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Lale Caddesi üzerinde işyerlerini ziyaret ederek esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulundu. Sohbet ettiği esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaflara Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler verdi.

Nevşehir Belediyesi olarak yaz aylarında özellikle altyapı ve üstyapı çalışmaları için ciddi bir yatırım yaptıklarını ve bu sayede birçok mahallenin altyapı problemini çözerek ulaşım konforunu arttırdıklarını kaydeden Savran, yıl sonuna kadar aynı tempoyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında sosyal, kültürel, spor, eğitim, gençlik projelerinde de Nevşehir için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Savran, “Nevşehir her şeyin en iyisine layık. Bu şehrin insanlarının huzur ve mutluluğu için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.” Diye konuştu.