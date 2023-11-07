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Nevşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşüm için geri sayım

GÜNDEM 07.11.2023, 07:30
Nevşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşüm için geri sayım

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 20 Temmuz ve İbrahim Paşa Mahallelerinde yer alan yeni adliye binası arkasındaki 1. uygulama alanında yıkım çalışmalarının haziran ayında başlayacağını açıkladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGHFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kentsel Dönüşüm Projesi’nde gelinen son nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak yaşanan gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Projenin ilk uygulama alanında geçtiğimiz eylül ayı içerisinde yıkım çalışmalarına başlamayı planladıklarını ancak bu bölgede oturan vatandaşların talebi üzerine bunu 2024 yılı haziran ayına ertelediklerini belirten Savran şunları söyledi;

“Bu konuyu başkanlığı başladığım dönemde neden çözülemiyor, bu konu yıllardır konuşuluyor neden bir türlü harekete geçilemiyor diye araştırdığımızda, orada hak sahipleri ile anlaşabilme sorunu olduğunu gördük. Bu sorunu nasıl aşacağımızı uzun araştırmalar ve incelemeler sonucunda tespit ettik. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzde bir ekip oluşturduk bu ekibimiz kentsel dönüşümü yapan illeri, büyük ilçeleri, kentsel dönüşüm projelerinde çalışan ve oralarda iş alan müteahhitleri ziyaret ederek bu sorunu çözmek üzere bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntemi de metre kare usulü anlaşma yöntemi olarak özetleyebiliriz. Çok şükür bu yöntemimiz inanılmaz hızlı bir sonuç verdi ve 4-5 ay içinde 20 Temmuz Mahallesi sınırları içinde kalan, yeni adliye binası arka tarafında ki bir ada da yaklaşık 400 birimlik, 400 bağımsız birimi olan bir alanda yüzde doksanlara varan bir anlaşma elde ettik. Geriye kalan yüzde onluk bölümünü de kamulaştırmayla çözmek üzere işlemlerimiz devam ediyor. Bizim planlarımız Kasım ayı sonu itibari ile orada eski evlerin yıkılmaya başlanması ve Ocak ayında da yeni yapılacak konutların ihalesini yapmaktı. Ancak Ekim ayında tebligat gönderdiğimiz o bölgede oturan vatandaşlarımız kısa bir süre önce beni ziyaret ettiler. Ev bulamadıklarını, kışın zorda kalacaklarını bu yıkım işinin bir miktar ertelenmesi gerektiğini söylediler. Bizler de yaptığımız değerlendirmeler sonrasında vatandaşlarımızın haklı talebini göz önünde bulundurarak bunu haziran ayında erteleme kararı aldık.”

Hiçbir projeye seçim eksenli yaklaşmadığını ve tüm projelerde vatandaşların huzur ve mutluluğunu ön planda tuttuklarını vurgulayan Başkan Savran, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bakın burada çok önemli bir noktayı belirtmem gerekiyor. Eğer bizim derdimiz seçim olsaydı, hani sanayi dükkanlarının arsasını açıkladığımız da itham edilmiştik ‘seçim yatırımı’ diye. Bu kentsel dönüşüm meselesinde de eğer derdimiz seçim olsaydı küçük bir grup vatandaşımızın haklı talebini göz ardı eder ve tabiri caizse şov yapmak için orada yıkımı başlatır, ihalesini yapardık. Ancak biz bir oy için hiçbir vatandaşımızın konforunu zedeleyemeyiz ve vatandaşlarımızın zor durumda kalmasına neden olamayız. Varsın seçimden sonraya kalsın ama vatandaşımız memnun olsun, gönlü rahat olsun ve bizlere hakkını helal etsin. O yüzden biz asla seçim eksenli düşünmüyoruz. Bizim işimiz Nevşehir’in çözülemeyen sorunlarını çözmektir. Bu arada seçim gelir yapılır, geçer. Biz kendimizi ifade ederiz sonuçlanır. Allah kısmet ederse bu uğurda yaptığımız çalışmaların sonucunu da bu görevin başında olarak görürüz. Bu başlattığımız projelerin, bu hızlandırdığımız işlerin açılışında da Allah kısmet ederse görevde oluruz. Özetle bizim seçimle işimiz yok. Bizim meselemiz vatandaşa hizmet etmek.”

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