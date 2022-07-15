Nevşehir Belediyesi'nde çalışmalar 'yol'unda

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 2000 Evler Mahallesi 27. Sokak’ta yol yenileme çalışmasına başlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bir yandan mahallelerdeki ana yollarda altyapı ve üstyapı hamlesi ile kilometrelerce yol yapan ve şehre modern ve güçlü bir altyapı kazandıran Nevşehir Belediyesi bir yandan da mahallelerdeki ara yollarda bozulan yolları yeniliyor.

Yol yenileme programına alınan birçok noktada çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri sorunsuz ve konforlu yollar için Kurban Bayramı sonrasında sahadaki performansını artırdı.

Sabah saatlerinde bozuk zemin nedeniyle ulaşımda sorun yaratan 2000 Evler Mahallesi 27. Sokak’ta çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol söküm çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu hattı yenileme çalışması da yapılacak olan sokakta parke taşları yenileyerek yaya kaldırımı imalatı gerçekleştirecek olan Fen İşleri Müdürlüğü trafiğe kapatılan yolda yoğun bir mesai harcayacak.