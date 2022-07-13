Nevşehir Belediyesi'nde altyapı çalışması tam gaz

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları dolayısıyla, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin Kapalı Pazar Yeri arkasından Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ne kadar olan bölümü trafiğe kapatılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarını birer birer hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışma programı kapsamında belediye ekipleri Kurban Bayramı sonrasında ilk çalışmasını Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde gerçekleştirecek.

Alacaşar Yolu olarak bilinen ve Borsa Kavşağı’ndan başlayarak Kapalı Pazar Yeri arkasını takip edip Hayvan Pazarı’na kadar uzanan caddenin tamamında altyapı yenileme ve üstyapı çalışması gerçekleştirecek olan Nevşehir Belediyesi çalışmalarının startını 13 Temmuz Çarşamba günü verecek.

Mahalle sakinlerinin ve araç sürücülerinin mağduriyetlerini en aza indirmek için etap etap yapılacak olan caddenin ilk etabı Kapalı Pazar Yeri arkasından başlayarak Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ne kadar olan bölüm olarak belirlendi.

Sabah erken saatlerden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol söküm çalışmalarına başlanacak olan cadde de daha sonra Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenecek.

İlk kez yağmur suyu hatları da döşenecek olan cadde de daha ardından üstyapı çalışmaları başlayacak ve cadde Borsa Kavşağı’ndan Hayvan Pazarı’na kadar sıcak asfalt ile kaplanacak.