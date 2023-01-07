Nevşehir Belediyesi Meclisi yeni yılda ilk kez toplantı

Nevşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın, AK Parti 160.Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç’un başkanlık ettiği toplantıya; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Denetim Komisyonu üye seçimleri ile başlayan toplantıda Zabıta ve İtfaiye personelleri için aylık maktu fazla çalışma ücretleri ve sözleşmeli personel ücret tespiti yapılarak oy birliği ile kabul edildi.

Birim müdürleri ve üst yöneticiler hakkında meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ile devam eden toplantıda ardından imar plan değişiklikleri görüşüldü. Libya’nın Gıryan Kenti ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması hakkındaki teklifin oy birliği ile kabul edildiği mecliste daha sonra özel halk otobüsleri yönetmelik değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı.

Nevşehir Belediye Meclisi, şubat ayı toplantısını 2 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacak.