Nevşehir Belediyesi meclisi toplandı

Nevşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığındaki toplantıya, Belkediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevl, Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan’ın yanı sıra AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyeleri katıldı.

Nevşehir Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü dolduran araçların trafikten çekilmesi ve ayni ve nakdi yardım talebinin görüşülmesi ile başlayan toplantıda, Zabıta Müdürlüğü Hal Servisi Ek Gelir Tarifesi onaylandı.

İmar Komisyon Raporları ve İmar Plan Değişikliklerinin görüşülmesi ile devam eden toplantıda daha sonra Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Uygulama Esasları oylandı.