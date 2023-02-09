Nevşehir Belediyesi imkanlarını seferber etti

Yaraları bir an önce sarmak adına Nevşehir Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti. Nevşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda iş makinesi ve personel, farklı illerde arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır tahribata neden olan depremin ardından Türkiye Cumhuriyeti tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir’de de seferberlik ilan edildi.

Depremin hemen ardından Nevşehir Belediyesinin tüm birimlerini teyakkuza geçiren Başkan Dr. Mehmet Savran, çok sayıda iş makinesi ve personelin deprem bölgesine sevk edilmesi talimatını verdi. Nevşehir Belediyesi tarafından şu ana kadar Kahramanmaraş ve Hatay’a 1 ekskavatör,2 Arama,Kurtarma Aracı, 2 Kepçe,1 Pikap, 1 Kamyon ve 1 Jeneratör ile birlikte 44 personel gönderildi.

Ayrıca Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile çeşitli illere 40 yardım tırı gönderilirken yardım tırları, iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin Nevşehir’den deprem bölgesine ulaştırılması konusunda da Nevşehir’de çok sayıda belediye personeli görev alıyor.