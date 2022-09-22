Nevşehir Belediyesi ile BESYO'ya adım attılar

Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına katılacak gençler için düzenlediği ücretsiz hazırlık kursuna katılan 11 genç çeşitli üniversitelerdeki Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi Yüksek Okulu’na yerleşti. Ayrıca aynı kursa katılarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılan 5 gençte Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yerleşti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi tarafından açılan BESYO Hazırlık Kurslarına katılan gençleri kabul etti. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katıldıktan sonra girdikleri yetenek sınavını kazanarak Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Konya ve Denizli’deki çeşitli üniversitelerde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarını kazanan öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Savran, öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Nevşehirli gençlerin eğitim hayatlarının her aşamasında Nevşehir Belediyesi olarak onların yanlarında olduklarını vurgulayan Savran, eğitim ve gençlik alanında desteklerini arttırarak sürdüreceklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında yıl boyunca öğrenciler ve gençler için tüm Türkiye’ye örnek olacak farklı projeler üreterek hayata geçirdiklerini anlatan Savran, genç dostu belediye olarak gençlere ve gençlerin enerjisine güvendiklerini söyledi.

Savran, “BESYO yetenek sınavlarına hazırlık için açtığımız kurslara 30 gencimiz katıldı. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz bu kurslara katılan öğrencilerimizden 11 tanesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne yerleşti. Ayrıca yine bu kursa katılarak POMEM sınavlarına giren 5 gencimizde Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yerleşti. Gençlerimizin bu başarısı aileleri ile birlikte bizleri de gururlandırdı. Hepsi ile gurur duyuyoruz.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar ve hazırlık kursunda görev alan antrenör Erkan Karaşahin’in de hazır bulunduğu ziyarette gençler kendine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.