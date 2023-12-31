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Nevşehir Belediyesi GES enerji üretimine başladı

GÜNDEM 31.12.2023, 07:30
Nevşehir Belediyesi GES enerji üretimine başladı

Nevşehir Belediyesi, montaj ve inşa çalışmalarını tamamladığı GES Projesi’nde kabul işlemlerinin ardından resmi olarak elektrik üretimine başladı. Tesiste bulunan toplam 8608 adet panel ile yıllık olarak 6.500 MWh elektrik üretimi planlanmakta.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptığı açıklamada, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki yaklaşık 60 bin metre kare büyüklüğündeki alanda bir süre önce yapımına başlanılan Güneş Enerji Santrali (GES)’nde montaj ve inşa çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Savran, 8608 adet 445 Wp güce sahip paneller ile kurulumu yapılan, 3250 kWe güce sahip tesiste yıllık olarak 6.500 MWh elektrik üretiminin planlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde devreye alınan tesiste kesintisiz ve verimli bir şekilde üretimin sürdüğünü kaydeden Savran, burada üretilen elektrik enerjisi ile Nevşehir Belediye Başkanlığı’na ait hizmet alanlarında tüketilen elektrik enerjisinin mahsuplaşması sağlanarak elektrik tüketim giderinin ciddi oranda azaltılacağını vurguladı. Savran, “Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz GES projesi sayesinde enerjinin geleceğine yatırım yaptık. Ürettiğimiz elektrik sayesinde ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Sağladığımız tasarrufları ise şehrimize hizmet olarak geri kazandıracağız.11 Aralık 2023 tarihinde üretime başlayan tesiste, yılın en kısa gündüz sürelerinin yaşandığı ve güneş ışınımının düşük olduğu 19 günlük dönemde 192 MWh, yaklaşık 842 Bin TL tutarında elektrik enerjisi üretildi.” dedi.

Başkan Savran, aynı güce sahip 2. etap güneş enerji santrali yapımı için de gerekli başvuruları yaptıklarını ve sürecin devam ettiğini söyledi.

Bu projenin de sonuçlandırılması ile Nevşehir Belediyesi’ne ait elektrik enerjisi tüketiminin 2/3’ü oranında elektrik enerjisinin bu santrallerden sağlanacağını belirten Savran, “Biliyorsunuz ki yenilenebilir enerji çok önemli. Hem ülkemizin dış ticaret açığının düşürülmesi hem de doğanın korunması, iklim değişiminin önlenmesi açısından fosil yakıtlardan ziyade, doğal yöntemlerle elde edilen enerjinin kıymeti çok arttı. Biz bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için geçtiğimiz aylarda ciddi bir adım attık. İlk GES projemizi tamamladık. Elektrik tüketimimizin yaklaşık üçte biri oranında elektrik enerjisini bu santralden sağlayacağız. İkinci santrali yaptığımızda üçte ikisini karşılamış olacağız elektriğimizin. Bu bize ne sağlayacak? Bütçemizde de ciddi bir rahatlamaya neden olacak. İkinci santralimizi devreye aldığımızda bu rahatlama daha da belirgin şekilde izlenecek. Diğer yandan da hem dış ticaret açığına hem de çevrenin korunmasına da katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Şehrin dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Nevşehir’imize hayırlı olsun.” diye konuşt    

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