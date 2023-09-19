Nevşehir Belediyesi gençleri üniversiteli yaptı

Nevşehir Belediyesi açtığı Ücretsiz Spor Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları ile gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya devam ediyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi’nin bu yıl açtığı ücretsiz kurslara katılan 31 genç, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Askeriyede Subaylık Yükselme Sınavlarını başarıyla geçti.

Son dönemde hayata geçirdiği gençlik projeleri ile adından söz ettiren ve her alanda gençlere önemli destekler veren Nevşehir Belediyesi’nin, BESYO, PMYO, Milli Savunma Üniversitesi ve Askeriyede Subaylık Yükselme Sınavlarına hazırlanan gençler için açtığı ücretsiz hazırlık kursları bu yıl da büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen kurslara 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öncesinde 72 genç katıldı. Nevşehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Saha ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan kurslarda gençler için girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkurları oluşturuldu.

2 aylık kurs sonunda bu gençlerden 13’ü PMYO, 11’i BESYO, 4’ü MSÜ 3’ü de Askeriyede Subaylık Yükselme Sınavlarını başarıyla geçti.

2021 ve 2022 yıllarında Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına devam eden ve sınava giren 177 öğrenciden 109’u fiziki yeterlilik sınavlarında başarı göstermişti.

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan ücretsiz kurslar ile sınavlara hazırlanan gençler, desteklerinden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.