Nevşehir Belediyesi Final-Four için dev ekran kuruyor

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında 24 Mayıs Cuma günü akşam A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile karşılaşacak. Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine maç için dev ekran kuracak ve Nevşehirliler Final Four heyecanını burada birlikte yaşayacak.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük basketbol organizasyonu olan EuroLeague’de Final Four heyecanı başlıyor. Monaco galibiyeti ile birlikte dörtlü finalde mücadele etmeye hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile 24 Mayıs Cuma akşamı karşılaşacak.

Son 9 yılda 6. kez Dörtlü Final'e kalarak bu organizasyonun en başarılı takımlarından biri olmayı başaran Fenerbahçe’nin Berlin Uber Arena’da oynayacağı bu önemli müsabaka için Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne dev ekran kurulacak. Saat 19.00’da başlayacak olan maçı tüm sporseverler burada ücretsiz olarak izleyebilecek.