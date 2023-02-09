Nevşehir Belediyesi ekipleri mucizeye tanıklık etti

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan binanın enkazından 2 kız kardeşi depremden 40 saat sonra yaralı olarak kurtardı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AFAD koordinasyonunda Nevşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’taki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hayrullah Mahallesi’nde Azerbaycan Arama Kurtarma Ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışmada akşam saatlerinde yıkılan bir apartmanın enkazdan ses almaya başladı.

Enkazı temizleyen ekipler çalışmada 4 ve 6 yaşındaki iki kız kardeşi göçük altından çıkardı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklar sedyeye alınarak en yakın hastaneye kaldırıldı.

İki kız kardeş, depremden 40 saat sonra kurtarılırken Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaşanan bu sevindirici gelişmenin videosunu sosyal medya hesabından, “Allah’ım bu nasıl bir mucize. Sana sonsuz şükürler olsun Rabbim.” Notuyla paylaştı.