Nevşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından 2 tam donanımlı arama kurtarma ve ilk müdahale aracı ile 9 arama kurtarma personelini bölgeye gönderdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendiklerini belirterek ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ardından bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarında görev almak üzere Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden 1 ilk müdahale aracı, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 9 personelin yola çıktığını açıklayan Savran, Nevşehir Belediyesi ekiplerinin Akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta çalışmalarına başlayacağını açıkladı.