Nevşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda ilde hissedilen depremin ardından Nevşehir’den bölgeye sevk edilen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesine 1 ilk müdahale aracı, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 9 personel sevk edildi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri akşam saatlerinde Kahrfamanmaraş’a ulaşarak burada arama kurtarma çalışmalarına başladı. Nevşehir Belediyesi ekibi, AFAD’ın koordinasyonunda Kahramanmaraş ve ilçelerinde çalışmalarını sürdürecek.