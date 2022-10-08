Nevşehir Belediyesi ekim ayında toplandı

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; İmar Plan Değişikliklerine Yapılan İtirazlar, Müdürlükler Arası Ödenek Aktarımı, 2023-2024-2025 Mali Yılları Bütçesi, Gelir Tarifesi Komisyon Raporu, Atık Toplayıcıların Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ve Revizyon İmar Planı gündem maddeleri görüşülerek oylandı.

Toplantı sonunda; meclis üyelerine çeşitli projelerine ilişkin bilgiler veren Başkan Savran, meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.