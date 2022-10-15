Nevşehir Belediyesi çağrılara kulak verdi

Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, yılın ilk 9 ayında 47 bin 334 çağrıya cevap vererek, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri anında değerlendirip işleme aldı. İşleme alınan talep, öneri ve şikâyetler Nevşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince anlık olarak değerlendirilip çözüme kavuşturuldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi ile vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin sorunlarını kısa süre içerisinde çözerken memnuniyet kazanmaya da devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi’nin yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Nevşehirlilere ulaştırması için anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında vatandaş ve belediye birimleri arasında köprü olan 153 Çağrı Merkezi yılın ilk 9 ayında 47 bin 334 çağrıya cevap vererek vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek sonuçlandırdı.

Nevşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki her konuda 08.00–24.00 saatleri arasında hassasiyetle hizmet veren 153 Çağrı Merkezi ulaşım, fen işleri, park bahçeler, zabıta denetimlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunuyor.

Alanında eğitimli ve uzman personellerin görev yaptığı Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen her türlü talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alarak hem vatandaşlara diledikleri belediye hizmeti hakkında bilgilendirme yapıyor hem de vatandaştan gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili müdürlüklere iletiyor.

Birim ayrıca müdürlüklerden alınan dönüşleri ve sonuçlanan işlemleri de vatandaşın kendisini arayarak bilgilenmesine katkı sağlıyor.