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Nevşehir Belediyesi atıkları elektriğe dönüştürüyor

GÜNDEM 02.11.2023, 07:30
Nevşehir Belediyesi atıkları elektriğe dönüştürüyor

Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Başkanlığı tarafından yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla Nevşehir’e kazandırılacak Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Nevşehir genelindeki günlük 250 ton atık elektrik üretimi ile ekonomiye kazandırılacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Başkanlığını Nevşehir Valisi Ali Fidan’ın yürüttüğü ve Nevşehir’in yanı sıra tüm ilçe ve belde belediyelerinin katılımı ile kurulan Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından, Nevşehir’de Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulması için ihale gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ihale ile birlikte yüklenici firma tarafından yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilerek şehirde Avanos yolu üzerinde bulunan Katı Atık Depolama Alanına Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulacak. İhale ile birlikte, yeni lot alanı yapılarak Biyometanizasyon Tesisi ve Ayrıştırma Tesisi yapılacak.

Böylelikle kent genelinde toplanan 250 ton civarındaki evsel atıklar, karton, plastik, kağıt, cam ve diğer atıklar olarak ayrıştırılacak ve ayrıştırılan bu atıklardan elektrik üretilerek ekonomiye kazandırılacak.

Özel sektör tarafından kurulacak tesiste elde edilecek olan elektrik üretimi gelirinden yüzde 9 gelir payı Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Başkanlığı’na aktarılacak. İhale kapsamında yüklenici firma tarafından ayrıca Kozaklı aktarma istasyonundan katı atıkların nakli hizmeti de gerçekleştirilecek.

Vali Fidan, Ülkemiz genelinde yürütülen farklı projelerle ülke ekonomisine sağlanan desteğe, ilimizde kurulacak olan katı atık tesisi sayesinde de bir yenisinin ekleneceğini ve İlimiz nezdinde de çevre kirliğinin azaltılması konusunda atılan adımlar ile gelecek nesillerimize daha yaşanır bir dünya bırakılmış olacağını, ifade etti.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sağlığını korumanın yanında atıkların enerji kaynağı olarak ekonomiye kazandırılması açısından son derece önemli olan tesisin 2024 yılında faaliyete başlaması hedefleniyor.

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