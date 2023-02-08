Nevşehir Belediyesi 2 cana umut oldu

AFAD koordinasyonunda Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş’taki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Depremden saatler sonra bugün iki yaralıyı enkaz altından çıkartan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi’nden 30 kişilik diğer bir ekipte Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş’a ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı. 1 ilk müdahale aracı ve 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı ile Kahramanmaraş’a giden Nevşehir Belediyesi’nin 9 kişilik personeli, enkaz altındaki vatandaşları kurtarıyor. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile bugün iki vatandaşımızı enkaz altından kurtarmayı başardı.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi’nden 30 kişilik bir başka ekip ise Hatay’da bulunuyor. Hatay’da AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek olan Nevşehir Belediyesi personelleri ile birlikte Nevşehir Belediyesi’nden çok sayıda iş makinesi de deprem bölgesine sevk edildi.