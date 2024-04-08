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Nevşehir Belediye Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonunda Nevşehir Belediye Meclisine seçilen üyeler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında ilk meclis toplantısında bir araya geldi

GÜNDEM 08.04.2024, 11:48
Nevşehir Belediye Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonunda Nevşehir Belediye Meclisine seçilen üyeler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında ilk meclis toplantısında bir araya geldi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Belediye Meclisi Toplantısına İYİ Parti, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan, Belediye Başkanı Arı, meclis üyelerini tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Arı: “Allah’ın adaleti, milletin iradesi tecelli etmiş ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri birlik ve beraberlik içerisinde kimsenin burnu bile kanamadan gerçekleştirildi. Seçim geride kaldı ve bundan sonra hep birlikte şehrimiz için güzel işlere imza atma zamanı. Milletimizin bizlerden beklentilerini karşılamak ve güzel hizmetlere imza atmak için birlik ve kardeşlik içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Rabbime şükürler olsun ki; 39 ay sonra ayrıldığımız yere milletimiz bizi tekrar layık gördü. Bu yüzden onlara ne kadar teşekkür etsek az. Adalet sahibi Allah’ın adaletinin ne kadar kıymetli olduğunu hem bizim, hem şehrimizin hem de Türkiye’nin görmüş olması gerçekten umudu arttırmaktadır. Çünkü insanlar adalet duygusunu, birlik ve beraberlik duygusunu kaybettiği andan itibaren, hakkını hukukunu alma duygusunu ortadan kaldırdığı andan itibaren başka şeyler oluyor.  31 Mart Pazar akşamından itibaren hepimiz yakamızdaki parti rozetlerini çıkardık. Daha önceki belediye başkanlığım döneminde de rozet takmamış ve partizanlık yapmamıştık. Şimdi de aynı şekilde olacak. Yerel yönetimler partizanlığın değil hizmetin olması gerektiği yerler. Bu dakikadan itibaren benden partizanca bir tavır görmeyeceğinizi belirtmek isterim. Bu net bir tavır, kırmızı çizgim ve bundan geri dönüş yok. Kavganın, dövüşün içerisinde değil birliğin ve beraberliğin içerisinde olacağız. Ben Nevşehir Belediyesi’ni yönetmeye geldim. Dolayısıyla ne bir sivil toplum örgütü ile ne iş dünyası ile bizim herhangi bir sorunumuz yoktur. Seçimden önce herkes söyleyeceğini söyledi, propagandasını yaptı. Milletimiz de buna göre bir karar verdi. Bu dakikadan sonra hepimize düşen birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek. “ dedi.

Başkan Arı’nın konuşmasının ardından Meclis Başkan Vekilleri ve Katiplerin seçimi gerçekleştirildi. Gizli oylama ile yapılan seçimler sonucu Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine Hasan Hüseyin Berber, Meclis 2. Başkan Vekilliği görevine ise Zafer Yalçın seçildi. Hilal Uçar ve Avşar ise Meclis Katip Üyesi olarak seçildiler. Encümen üyeliklerine ise seçilen isimler; Murat Pastutmaz, Hasan Hüseyin Berber ve Hasan İler oldu.

Toplantıda daha sonra İhtisas Komisyon Üyelikleri, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği üye seçimleri yapıldı.

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